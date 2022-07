L'humeur de Vincent Langendries : "la Belgique comme en 1976"

Avec deux médailles, les deux identiques d’ailleurs remportées à Tokyo, on est heureux. Mais on veut plus. Toujours plus de sensations, de victoires. C’est l’essence du sport. Bashir et Nafi montrent la voie pendant que je perds la mienne. Je parle de la voix avec un " x ", outil de travail précieux qui montre des signes de faiblesse… ah non… y a encore quelques jours à tenir. Là où le sportif soigne son corps, le commentateur soigne ses cordes sensibles. Histoire de tout donner quand les " Tornados " en auront besoin. Jour de finale. " Jours de tonnerre " aurait dit Tom Cruise et Nicole Kidman. Plutôt un jour de tornade. Un vent qui se lève au milieu d’une piste pour ce relais puissant. Dylan Borlée, Julien Watrin, Alexander Doom, Kevin Borlée… ajoutons-y les deux Jonathan (Sacoor et Borlée chez lui à Bruxelles devant Tipik). Ce relais c’est " United States of Belgium " : un Flamand, un Wallon, deux Bruxellois…unis pour la gloire. Tout est parfait dans leur course (leur 3e plus rapide de l’histoire du 4x4 belge), alors la voix déraille, les émotions montent, la ligne droite est là, Kevin aussi. Fidèle au rendez-vous pour sa 28e finale (sur 29 possibles). Bronze ! " Bravo, bravo, bravo…médaille…thank you guys ". Vous êtes magnifiques et Fred et moi, on est un peu rincés, essorés par ces moments de bravoure offerts par ces adeptes de la tornade. De 2008 à 2022, cela fait 15 médailles en 29 finales. Une par an en somme. Prodigieux.

Là, après un jour de voyage, il est temps de rentrer, de se ressourcer, de récupérer…pour mieux repartir le 15 août prochain, date d’ouverture du championnat d’Europe de Munich. On y sera. Les Belges y seront. Et on en doute pas…vous aussi.