L’humeur de Vincent Langendries : l’Union Saint-Gilloise doit être fière, toute la Belgique aussi

Franchement, comment ne pas être admiratif de ces mecs qui jouent leur vie sur un terrain. Car jamais ils n’auraient imaginé un jour, vivre des trucs comme ça. Des Moris, Kandouss, Burgess, Teuma, Lapoussin, Lynen, Lazare et j’en passe. Des mecs marqués parfois au fer rouge et qui, hier, ont prouvé à l’Europe entière que la volonté, la hargne, la solidarité, pouvaient conduire aux plus beaux contes de fées. Car tenir tête à un grand d’Allemagne en ¼ de finale de Coupe d’Europe c’est magnifique. Dans la zone d’interview, Swan Borsellino et moi partageons quelques moments avec Lynen, Moris, Teuma. On refait le match, on papote avec ces gars comme vous et moi. Simples, abordables et heureux de vivre ça. Comme Teddy le capitaine qui voit de loin Xavi Alonso (champion du monde, double champion d'Europe avec l'Espagne), répondre aux interviews. Un joueur à la carrière immense dont Teddy nous dit son admiration. Pas le temps de le dire que le coach espagnol fait un écart pour venir saluer avec classe le capitaine de l’Union. " Il m’a checké ! T’imagine…c’est le plus beau jour de ma vie là… ", Teddy est aux anges. Mais Teddy, comme toute l’équipe, mérite le respect des plus grands.