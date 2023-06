L’humeur de Vincent Langendries : l’audace, nouvelle marque de fabrique des Diables Rouges

Le coach est jeune lui aussi et n’a aucun mal à innover, même dans un match important. Tactiquement d’abord, malgré le couac de la première mi-temps, il a tenté quelque chose au milieu de terrain où les absences de KDB (pour sa créativité et sa vision périphérique hors norme) et Onana (pour son impact physique) ont pesé. Dans le choix des joueurs ensuite. En Suède il avait offert sa première sélection à Bakayoko. En Allemagne c’était au tour de Lavia. Et contre l’Autriche, trois néo-Diables sont nés : Mike Trésor, Ameen Al Dakhil et Aster Vranckx. Innover et préparer demain, le train est en marche.