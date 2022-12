L’humeur de Vincent Langendries : « Je suis un Belge triste, Hazard mon capitaine »

Alors forcément les souvenirs j’en ai des tas. Impossible de tout partager ici. Son clin d’œil légendaire, ses sourires, ses éclats de rires. Sa main par-dessus l’épaule pour te faire comprendre que l’amitié peut aussi se décliner sous de nombreuses formes. Ses débuts, son audace, ses crochets, ses dribbles. Mais aussi son trophée du meilleur joueur du match contre la Hongrie à l’Euro 2016…qu’il m’offrira en disant " garde-le …j’en aurai d’autres ". Son mondial 2018 de géant. Meilleur joueur du monde en ces temps-là. Son amour du drapeau et du peuple belge qu’il exprime au balcon de l’hôtel de ville. Son " Waar is da feestje… ". Son transfert au Real de Zidane. Rêve devenu cauchemar. Et aussi le début d’ennuis à répétition.

On imagine même pas ce vide qu’il laissera. Ce n’est pas une page qui se tourne avec Eden, ce n’est pas un chapitre de l'équipe nationale. C’est une bibliothèque entière de moments heureux qui tombe à la renverse. Marque des grands…se faire regretter. Décision familiale assurément. Réfléchie, mûrie avec femme et enfants. Pour Eden son clan compte plus que tout, plus que tout ça. Il ne cachera jamais ses émotions très longtemps. Alors laissons-le digérer, prendre du recul…pour se remettre en selle une dernière fois, pour un dernier défi en club.

Les Diables perdent aujourd’hui leur capitaine. La Belgique perd aujourd’hui un joueur et, bien plus encore, un homme d’exception. Alors cher Eden, je te dis merci pour tout. Pour ces moments de grâce, gravés à jamais dans nos coeurs. Et je te dis à bientôt…ailleurs et autrement.