L’humeur de Vincent Langendries : Eden Hazard reste un indispensable

65e minute. Eden Hazard sort du terrain. Un petit mot à Roberto Martinez. Et un sourire. Comme prédit, comme convenu, le capitaine des Diables a retrouvé son terrain de jeu. Et une place de titulaire qu’Ancelotti ne lui accordera sans doute plus d’ici à la Coupe du Monde. Comme prédit, comme convenu, le coach a remis en selle son "capi". Alors que faire… que dire ? Qu’Eden n’est pas ceci ou n’est plus cela ? S’apitoyer sur son sort de réserviste de luxe à Madrid ? Ou prendre les choses par l’autre bout ? Celui qui permettra à Hazard d’être performant dans deux mois et de le rendre à nouveau indispensable.