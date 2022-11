L’humeur de Vincent Langendries : des diables déboussolés !

Les nerfs de Alfonso Davies ont craqué devant l’immense carcasse du meilleur gardien du monde. L’arbitrage de Janny Sikazwe nous a été favorable. Les Canadiens ont eu les pieds carrés en zone de finition. Oui tout cela est vrai ! Incontestable même. Mais bon, la Coupe du monde est piégeuse…et là on vient de franchir une forêt d’érables solides… Une forêt dans laquelle la troupe scout de Roberto Martinez s’est perdue. Pas de boussole. Pas de plan version papier. Pas de mousse sur les arbres pour savoir où se trouve le nord. Pas même l’étoile polaire pour nous guider. Trop de nuages. Alors les scouts se sont égaré… dans la nuit de Doha. Pendant 45 minutes interminables d’une première mi-temps pourrie. Apeurés nos Diables de scouts ont alors cherché une issue. Le grand Thibaut a, tel un aîné, protégé ses petits frères d’une chute dans le ravin tout proche. Et heureusement, le petit Michy, le plus insouciant de la troupe, mais le plus prévoyant, connaissait l’histoire du petit poucet. Semant des cailloux. 26 cailloux exactement jusqu’à ce que le 27e (but) sorti de sa poche ne fasse trébucher l'ogre canadien et ne rallume l’interrupteur. Pour nous remettre sur le bon chemin.