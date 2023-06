L’humeur de Vincent Langendries : Carlo Ancelotti a détruit Eden Hazard

Tous… on est tous d’accord. Sauf peut-être les grincheux, les mauvais bougres. Ceux qui t’ont applaudi du temps de Lille et de Chelsea et d’un mondial 2018 incroyable. Les mêmes, sans doute, qui t’ont craché au visage, manqué de respect lors de ta descente aux enfers.

Oui, on est tous d’accord nous les amoureux du foot. On ne veut pas te voir partir comme ça. On espère tous profiter une saison (ou deux) de toi. On espère tous te voir retrouver le sourire, entendre un éclat de rire. Dans un club qui te rendra ton âme d’enfant. Ce 17 juin prochain, tu seras mis à l’honneur lors du rendez-vous des Diables, à qui tu as tant donné. Tu seras le roi du Stade Baudouin. Le Roi d’un pays adoré que tu as fait chanter sur le balcon de la Grand-Place. Le 17 juin fais-nous chanter. D’ici là tu auras bien réfléchi à la suite et tu verras l’amour que les fans de foot te porte encore.