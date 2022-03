L'humeur de Vincent Langendries : Adnan Januzaj, le maître étalon

Hier au Lotto Park, Adnan célébrait sa 15e sélection en équipe nationale, sa 5e titularisation. Sa première "cap" datait de mai 2014 face au Luxembourg avec Marc Wilmots. Le coach hesbignon offrait alors à ce gamin, parti à 16 ans à Manchester United, le bonheur d’être diable. Deux bouts de match plus tard suffisaient à convaincre " Willy " d’emmener ce gaucher hors pair au mondial brésilien. Une surprise pour tous, une douche froide pour des garçons comme Thorgan Hazard ou Michy Batshuayi laissés sur le carreau. Adnan n’avait alors que 19 ans. Il disputera au Brésil 60 minutes dans ce 3e match de groupe contre la Corée.

Comme porté disparu

Puis plus rien. Nada ! Plus une minute de jeu. A peine appellé deux fois pour faire banquette entre 2015 et … juin 2018. Oui… juin 2018…encore une fois ! Une renaissance à quelques semaines du mondial russe. Car là aussi, le coach Roberto Martinez qui l’a oublié pendant près de 2 ans, se dit que ce gars…peu apporter un plus dans un groupe. Et ce plus… c'est un but gigantesque contre l’Angleterre. Dans un match " pour du flan " que beaucoup pensaient ne pas devoir gagner. Ou n’avouaient pas vouloir perdre. Mais Adnan s’en fout, son pied gauche aussi. But classe mondiale. La suite on la connaît.