L’humanité pourrait ne pas survivre à la fin du siècle, d’après le rédacteur en chef de Nature

Et cela risquerait d’arriver plus tôt qu’on ne le pense, d’après Henry Gee, il serait possible que nous soyons "déjà morts sans le savoir" et que la fin du siècle montre les premiers signes de fin de civilisation.

"Les signes sont déjà là pour ceux qui veulent les voir", écrit Gee. "La vraie question est" À quelle vitesse ? ""

Les problèmes d’écologie et de pollution sont mis entre parenthèses chaque fois qu’un nouvel évènement mondial arrive (Coronavirus, Guerre en Ukraine, …) alors que leur importance est immense pour tenter de sauver notre monde. Un danger visible aujourd’hui sur l’horloge de l’apocalypse, toujours à 100 secondes avant minuit alors que sa dernière mise à jour a eu lieu avant la guerre en Ukraine qui devra avoir un impact important sur le nombre de secondes avant la fin du monde.

Mais attention, Henry Gee ne dit pas que le monde va exploser et qu’il n’y aura plus de vie sur la planète, ce serait "seulement" la fin de notre civilisation (ou pire, de notre espèce) mais, si l’on ne se retrouve pas éteint par une guerre nucléaire mondiale, la vie devrait continuer à pulluler sur la Terre et d’autres espèces prendront le relais.

Tout comme les dinosaures ont disparu, l’humain pourrait bien disparaître (et bientôt d’après certains).