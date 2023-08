"L’humain n’est pas une machine", "je n’avais pas faim" : l’abandon de Reusser causé par un trop-plein du vélo

Alors qu’elle faisait partie des favorites sur le contre-la-montre de ces Mondiaux, Marlen Reusser a abandonné après une quinzaine de kilomètres. Si l’on a un moment pensé à un problème mécanique, la raison était simplement "un manque d’envie", comme elle l’a expliqué à la SRF.

Avec ses 38 jours de course, Reusser a connu un trop-plein de cyclisme qui l’a dégoûtée. "L’humain n’est pas une machine", a-t-elle confié. "J’ai remarqué que je n’étais pas prête pour ce contre-la-montre, je n’avais pas faim. J’ai pris le départ pour les autres, tous ceux qui m’ont toujours soutenue", a avoué la spécialiste du chrono, dont l’image d’elle, assise dans l’herbe, en larmes, au bord de la route a marqué les esprits.

A titre de comparaison, Demi Vollering a couru 37 jours cette saison, Annemiek van Vleuten 38 et la coureuse qui a le plus couru cette saison est Claire Steels, de l’équipe Israel Premier Tech Roland, qui en est déjà à 51 jours de course.

"Je dois faire une pause, et le plaisir reviendra ensuite, j’en suis convaincue", a expliqué Reusser, même si elle n’a pas exclu de prendre le départ de la course en ligne qui se dispute dimanche.