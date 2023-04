"L’humain, demain" sous le regard de Beb-deum est la nouvelle expo de l’abbaye de Stavelot

"L’humain, demain", c’est le thème de la nouvelle exposition que propose l’abbaye de Stavelot jusqu’au 5 novembre prochain. Elle retrace 40 ans de parcours graphique de l’artiste français Beb-Deum. Une exposition qui veut aussi interpeller.

" Le fil rouge, c’est l’humain. C’est pour ça qu’on a choisi ce titre ‘L’humain, demain’. Et justement, l’auteur s’interroge sur le devenir de l’Homme. Qu’est-ce que l’Homme va devenir face à l’évolution exponentielle des technologies et des sciences, qui peuvent servir l’Homme mais aussi le desservir ? La question est : est-ce que l’Humanité va être bouleversée par ces nouvelles technologies ? Ici, c’est une vision qui est peut-être un peu trop futuriste, mais qui prend quand même ancrage dans notre actualité puisque certaines personnes sont des humains augmentés. Ils ont des pacemakers ; ils ont des implants ; ils ont des bras bioniques. Pour l’instant, la technologie et la science servent l’Homme mais il y a des questions éthiques derrière ça. Jusqu’où va-t-on aller pour prolonger la vie ? "

L’exposition est à voir du mardi au dimanche, de 10 à 18 heures, jusqu’au 5 novembre à l’abbaye de Stavelot.