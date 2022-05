L’huile de tournesol : comment la remplacer par quelque chose de plus sain ?

D’un point de vue nutritionnel, on peut s’en passer. L’huile de tournesol est riche en acides gras polyinsaturés, considérés comme favorables à la santé, à l’inverse des acides gras saturés. Mais elle n’est pas très bien équilibrée : elle contient beaucoup trop d’oméga-6 par rapport aux oméga-3 qui sont absents. Or, nous manquons d’oméga-3, et consommons en moyenne trop d’oméga-6.