L’huile de sésame, huile végétale peu connue et pourtant…

Cette huile végétale pas si connue que ça, et pourtant elle peut solidement envoyer du gros son dans la cuisine. Deux types d’huile de sésame : l’huile de sésame "tout court", que l’on choisira de préférence de première pression, pleine de bienfaits entre Omega 9 et 6 (donc poly-insaturés), vitamines de toutes sortes, et l’huile de sésame grillée que l’on choisira pour ce goût incroyable qui "sublime" certains plats de cuisine chinoise, coréenne, japonaise.

Non grillée, on peut l’utiliser en cuisson, tandis qu’en version grillée, sa mission c’est de donner du goût en finition. Quelques exemples non exhaustifs :

Pour les tartares, de thon (attention à la durabilité du thon, ça va mieux, notamment en Méditerranée, mais le prix est explosif), mais aussi tartare de bœuf au couteau à la coréenne, avec entrecôte, coupée gros, graines de sésame, jaune d’œuf, poire, sauce soja, huile de sésame grillé.

Pour l’omelette roulée japonaise, réalisée dans la classique poêle rectangulaire, on versera, juste avant de verser l’œuf battu, un filet d’huile de sésame grillée, emploi donc ici pas "à cru", mais on évite la surchauffe et le goût est excellent.

Restons en mode Japon, avec les nouilles "soba" de sarrasin, souvent préparées en salade, avec du concombre, du poisson, des œufs de poisson.

On les servira avec une sauce à base de saké doux ("mirin") , sauce soja et huile de sésame, et pour l’occasion, on sort les baguettes et on s’en met un peu partout.

Un bon bouillon de bœuf ou de poulet maison, que l’on préparera peu salé, devient un plat presque d’exception avec quelques gouttes de sauce soja et d’huile de sésame grillée, idem pour une vraie soupe "rame" et tous ses accessoires (nouilles, rôti de porc, œuf au soja, etc.).

Et au wok : l’huile de sésame grillée, mais à la fin, en aromatisation. Wok de bœuf aux aubergines, oignons, ail, gingembre, (cuire les aubergines avant le bœuf, sinon ça fait du bœuf bouilli), piments, coriandre, graines de sésame et huile de sésame grillé.