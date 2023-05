L'huile de romarin, la tendance qui fait polémique.

Des informations qu’il faut prendre avec recul. Une étude de 2015 avait déjà pu démontrer l’efficacité de l’huile de romarin en comparaison au minoxidil sur les personnes atteintes d’alopécie. Néanmoins, la pousse de cheveux n'était visible qu'après six mois.

Il est également important de noter que la croissance des cheveux est influencée par divers facteurs, notamment la génétique, la nutrition, le stress et les changements hormonaux.

L'huile de romarin ne peut pas être la seule raison de la pousse de cheveux.

De plus, les effets de l'huile sont aléatoires selon le type de cheveux. Par exemple, elle est largement utilisée dans les huiles de pousse pour les personnes aux cheveux texturés et sert à entretenir les coiffures protectrices comme les tresses.

Aujourd'hui, de plus en plus de socionautes aux cheveux lisses prônent l'huile de romarin, la montrant à un public plus large. La marque Mielle Organics, connue pour sa célèbre huile de romarin et de menthe, a augmenté son prix après la promotion du produit par l'influenceuse Alix Earle.