L'huile de ricin, le produit miracle aux vertus inattendues.

L'huile de ricin est connue pour être l'alliée des cheveux ternes, cassants et secs tout comme celle des ongles mous mais l'ensemble de ses bienfaits pour ces deux parties du corps sont encore ignorés. C'est plus exactement l'huile végétale de ricin qui est prisée pour ses innombrables vertus, à commencer par son pouvoir fortifiant et nourrissant. En shampoing ou en masque capillaire, elle fera le bonheur des pointes fourchues et autres cheveux soumis aux décolorations et elle ravira encore plus les personnes confrontées à des chutes de cheveux ponctuelles.

Fortifier et stimuler sont les deux principales actions de l'huile de ricin, ce qui concerne donc les cheveux mais pas uniquement… L'huile végétale fait également le job pour les ongles, la barbe et, moins connu, les cils. Quelques gouttes d'huile de ricin dans votre mascara permettront d'obtenir de longs cils de biche. Pour faire simple, elle est idéale si vous souhaitez nourrir votre chevelure et la rendre plus volumineuse et pleine de santé.