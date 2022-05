L’hôtel Yust et son roof top s’installent en face des Guillemins

Au rez-de-chaussée, un bar-restaurant, un espace de coworking, des salles de réunion et même une salle de projection. Les 1er et 2ème étages sont destinés aux chambres classiques (2, 4 personnes mais aussi des dortoirs de 8 personnes) ou de luxe. Aux 3ème, 4ème, 6ème et 7ème étages, on trouve des lofts à louer pour des longues durées (1 à 12 mois). "C’est notre volonté de proposer des nouvelles formes de logement", explique Marjorie Piette, la directrice de l’hôtel. "Avec ce format nous permettons à nos clients d’accéder à tout un tas de facilités comme des espaces partagés, des machines à laver, etc.".