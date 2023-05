L’Hôtel van Eetvelde, le bureau et la verrière ont été restaurés

En 1895, Edmond van Eetvelde commande à Victor Horta la construction d’un hôtel de maître érigé en trois phases. Le bâtiment central s’élève au n°4 de l’avenue Palmerston, flanqué ensuite d’une extension à l’ouest au n° 2 et d’une travée supplémentaire à l’est. Réalisation audacieuse, la partie centrale dispose d’une façade qui rend apparente la structure métallique et ne révèle pas le plan intérieur de la demeure et la distribution des espaces. Un escalier construit en spirale conduit au premier étage où un jardin d’hiver est aménagé au cœur de l’édifice sous une coupole et une verrière diffusant une lumière zénithale. Le salon et la salle à manger sont disposés en rayon autour du jardin d’hiver. Le bureau d’Edmond van Eetvelde, aujourd’hui restauré, installé au n° 2 communiquait naguère avec ce point central, mais l’accès a été muré. Les bois précieux proviennent d’Afrique…