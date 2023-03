L’hôtel Solvay, l’œuvre majeure de Victor Horta

En 1957, la famille Wittamer sauve l’hôtel Solvay de la démolition, s’y installe et le restaure. Ce bijou Art nouveau est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000. Vingt et un ans plus tard, l’hôtel est transformé en musée et est ouvert au public.

Cette année 2023, Bruxelles est la capitale de l’Art nouveau. Raison de plus pour visiter cette création remarquable de Victor Horta.