L’hôtel Radisson, au Cadran, ouvre très bientôt une nouvelle page de l’hôtellerie liégeoise

C’est désormais officiel : l’hôtel Radisson du Cadran, à Liège, ouvre ses portes le troisième samedi de mars. Il est attendu depuis plusieurs années : le chantier a été fortement ralenti par un incendie, qui a ravagé les combles sous toitures, voici quinze mois.

L’établissement, première implantation belge du nouveau concept urbain de l’enseigne, entend pratiquer une politique tarifaire qui reste attractive pour des séjours d’un jour ou deux. Il ne dispose pas d’un restaurant, mais travaille avec des partenaires locaux. La clientèle visée, ce sont surtout les "professionnels", les voyageurs pour affaires, avec par exemple le personnel des compagnies aériennes qui arrivent à l’aéroport de Bierset. Mais également les touristes, avec pour argument la proximité avec de multiples attractions. La littérature publicitaire mentionne notamment la montagne de Bueren, la patinoire, la brasserie Curtius, et le patrimoine médiéval, les collégiales, le palais des Princes Evêques ou les musées.

L’agglomération liégeoise est en manque d’infrastructures d’accueil de visiteurs lors des événements majeurs comme le grand prix de formule un. Mais est-elle capable de supporter économiquement cette nouvelle capacité d’hébergement, répertoriée quatre étoiles, qui suit d’autres initiatives récentes comme l’Ibis aux Guillemins, et qui en précède d’autres comme le futur Moxy près du Théâtre Royal ? C’est évidemment le pari du promoteur, le groupe Bricks&Leisure, qui, en dépit de la crise sanitaire et des confinements, a réussi à vendre en copropriété plus de trois quarts des nonante-neuf chambres à des particuliers investisseurs, sous la promesse d’un rendement alléchant.