L’hôtel Métropole davantage protégé avec de nouveaux éléments classés.

L’hôtel Métropole à Bruxelles davantage protégé. La Région vient d’étendre le classement de ce bâtiment emblématique du centre-ville qui était déjà en partie classé. Cette procédure a été initiée fin mars alors que le nouveau propriétaire s’apprêtait à vendre aux enchères toute une série d’objets et de meubles avant d’entreprendre d’importants travaux de rénovation.

Préserver l’âme de cet hôtel emblématique

Parmi tous les objets mis en vente, la direction du patrimoine d’Urban a découvert des meubles dessinés par l’architecte Adrien Blomme qui a rénové une partie de l’hôtel dans les années 1930 dans un style Art Déco moderniste. "C’était vraiment indispensable de pouvoir préserver ce patrimoine et qu’il ne soit pas simplement liquidé dans le cadre du curage général de l’hôtel avant les travaux" explique Muriel Muret, attachée à la direction du patrimoine chez Urban.

Des secrétaires, des bureaux, des chevets, des tables, des chaises… Environ une cinquantaine de meubles figurent à l’arrêté de classement. "Tout ça pourra être préservé, remis en valeur et recontextualisé dans certaines chambres, parmi lesquelles la suite Annie Cordy, qu’on préserve. Donc on ne va pas classer toutes les chambres. On va seulement en classer certaines qui pourront être garnies de ce mobilier qu’on a conservé. L’idée, c’est de ne pas avoir un hôtel qui répond simplement à des standards internationaux mais qui a tout à fait perdu son âme".

Un escalier en colimaçon et le patio conçu par Adrien Blomme à l’arrière du bâtiment sont également classés. La direction du patrimoine a, par ailleurs, profité de cette procédure pour classer la carte en relief de la Belgique datant des années 1960 qui se trouve actuellement dans le hall d’entrée mais aussi, des vestiges du "Salon Indien", un escalier en colimaçon Art Déco, la salle "Marie Curie" au premier étage et enfin la cage d’escalier centrale.

Ne pas figer l’hôtel dans le passé

Cela dit, l’objectif de cette extension de classement n’est pas de figer l’hôtel dans le passé. "On est bien conscient que le bâtiment a besoin d’un sérieux lifting. Et à notre avis, il est totalement possible de combiner les standards de confort actuels avec les éléments qui font que cet hôtel a une grande valeur historique" précise Ans Persoons, secrétaire d’État bruxelloise en charge du patrimoine.

Un premier permis pour les parties non classées a déjà été déposé. Le nouveau propriétaire espère avoir terminé les rénovations fin 2025.

Pour rappel, une partie du bâtiment et de l’intérieur a été classée en 1994 puis en 2002, il s’agissait alors essentiellement d’éléments datant de la Belle Époque, comme la façade, les étages du bas et l’escalier.