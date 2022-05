L’hôtel de ville de Charleroi de nouveau choisi comme décor pour un film

L’hôtel de ville de Charleroi va servir de décor au film "Wil" du réalisateur Tim Mielants dans quelques scènes qui seront tournées cette semaine, a indiqué mercredi la Ville de Charleroi, qui a rappelé par la même occasion que ce choix de l’édifice comme décor avait déjà été posé par les équipes de production du film "Madeleine" de François Ozon, tourné début mai.

Il n’y a pas de volonté particulière de la Ville de Charleroi derrière cette double future apparition de son hôtel de ville au cinéma. Pour autant, il ne s’agit pas forcément d’une coïncidence puisque l’édifice semble de plus en plus connu dans les milieux du cinéma comme présentant le double intérêt d’une qualité "cinégénique" et d’une certaine accessibilité, comme l’indique la porte-parole de la ville :

La Ville met l’hôtel de ville à disposition à titre gratuit. L’intérêt qu’elle en tire est de l’ordre de l’image. Par ailleurs, de tels tournages mobilisent de grosses équipes avec ce que cela sous-entend en termes de retours pour les hôtels et les commerces de Charleroi.

L’hôtel de ville de Charleroi avec ses accents art déco et son beffroi fait partie des 3500 lieux répertoriés par les équipes de Wallimage Tournages, qui aident les productions se développant en Wallonie à trouver des décors et des compétences, a confirmé Maxime Deschamps, chargé de projet au sein de la structure.