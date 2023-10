L'hôtel Continental se mue en vitrine pour les artistes bruxellois

Personne ne sait aujourd’hui de quoi sera fait l’avenir de l’hôtel Continental, sur la place De Brouckère. Il était occupé par les bureaux de la Régie foncière de Bruxelles jusqu’à peu et se cherche aujourd’hui des repreneurs.

Mais d’ici là, une occupation temporaire s’empare des lieux avec l’objectif de faire de l’hôtel Métropole une vitrine pour les artistes et les artisans bruxellois.

"Notre but ici, c’est vraiment de créer un espace de vie", explique Vincent Le Merer, investigateur du projet avec l’ASBL Bruxselair. "Pour l’instant, la place De Brouckère est un lieu où les gens passent et ne s’arrêtent pas. Nous, on souhaite que les gens s’arrêtent, profitent du moment, rencontrent du monde, achètent leurs cadeaux, boivent un verre", explique-t-il.

Au rez-de-chaussée, un bar-restaurant a été construit, ainsi qu’une petite scène qui accueillera concerts et performances artistiques. Les étages supérieurs de l’hôtel accueillent eux des échoppes d’artistes et d’artisans, ainsi qu’un étage réservé à la beauté du corps (tatouage, bijou dentaire). "Les shops sont assez variés, ça peut aller des vêtements, aux bijoux voire au tapis, le tout de cultures différentes", explique Vincent Le Merer.