L’hôtel communal de Schaerbeek a 135 ans : ses 1030 secrets ou presque

Les projets recalés

Pendant 10 ans, entre 1871 et 1881, les autorités locales vont débattre du bien-fondé de doter la commune de Schaerbeek d’un nouvel hôtel communal. A cette période, les services sont implantés à l’angle entre la rue des Palais et la rue Brichaut (bâtiment devenu bien plus tard justice de paix avant d’être démoli et dévolu à du logement et un commissariat de police). Avant cela, c’est un bâtiment de coin entre la chaussée de Haecht et l’avenue Louis Bertrand puis un autre place de la Reine (ex-rue Saint-Paul) qui accueillent les fonctionnaires.

Mais Schaerbeek fait face à une réalité : sa croissance démographique hors norme, de 1000 habitants en 1800 à plus de 60.000 en 1880. Le personnel communal croît proportionnellement et les bâtiments communaux ne suffisent plus.

Le 8 juillet 1881, Achille Colignon, bourgmestre libéral, lance un grand concours d’architecture en vue de choisir LE projet. Plus de 140 architectes font une demande d’informations et 27 répondent officiellement à l’appel. Un seul projet sera retenu, celui de Jules-Jacques Van Ysendyck. Coût de l’entreprise : 1,140 million de francs de l’époque (l’équivalent de onze millions d’euros d’aujourd’hui), soit un peu moins que le budget maximal d’1,2 million imposé par le règlement du concours.

Mais à quoi aurait pu ressembler l’hôtel communal si Van Ysensyck n’avait pas été choisi ? "Les petits papiers des archives", publication communale nous dévoilent les trois projets arrivés deuxièmes ex aequo et signés Charles Neute, Octave Van Rysselberghe et Valère Dumortier.