L’Hôtel Amigo organise une exposition d’œufs de Pâques géants avec les plus grands chocolatiers de Belgique

Si d’ordinaire nous chassons dans les hautes herbes des œufs hauts de quelques centimètres à peine, à l’Hôtel Amigo les œufs de Pâques mesurent entre 50 et 60 centimètres et pèsent entre 7 et 35 kilos. Pour bon nombre d’exposants, le transport a donc constitué un véritable défi, mais en définitive, le jeu en valait la chandelle.

L’exposition est un vrai régal pour les yeux et fait la démonstration d’un savoir-faire que le monde entier envie à la Belgique.

Si vous souhaitez la découvrir en personne, elle se tiendra jusqu’au lundi 10 avril à l’Hôtel Amigo !