L’hôtel 1898 The Post à Gand parmi les 500 meilleurs du monde

Avec ses 38 chambres et suites (de 20 à 65m²), l’ancien Hôtel des Postes et des Télégraphes offre des vues imprenables sur le centre-ville gantois.

En août 2017, 120 ans après Louis Cloquet, le bâtiment sera reconverti. "1898 The Post" voit le jour. Les deux étages supérieurs prennent la forme d’un hôtel unique en son genre. Cinq ans plus tard, il figure parmi les 500 meilleurs hôtels du monde entier !

Greet Kerkstoel et Geert De Paepe, les propriétaires parlent de leur hôtel : "Chacune de nos chambres se distingue par son style chaleureux, sa convivialité et sa personnalité. […] Sans avoir peur d’oser une certaine originalité, nous avons toujours privilégié la proximité géographique et la cohérence esthétique."

Plafonds inclinés, plancher en bois ancien, salle de bains en marbre, lucarnes authentiques, meubles d’époque évoquant l’époque glorieuse des Postes d’antan, canapés et fauteuils en lin, tourelle avec une vue à 360 degrés sur le centre historique, tous ces éléments mettent en valeur l’héritage architectural des lieux.