L’hospitalité au Moyen-Age : les pauvres qui voulaient s’installer en ville devaient suivre un vrai rite de passage

Entre le 11e et le 14e siècle, de nombreux migrants, partant des campagnes, tendent d’échapper aux pics de famines ou de violences. Ils répondent aux appels d’hospitalité lancés par les villes en pleine expansion. Par qui et comment cette hospitalité médiévale est-elle organisée ? Quels en sont les enjeux ? Qui en sont les principaux bénéficiaires et qui en est exclu ? Réponse avec Catherine Geleyn, sociologue et ethnologue, autrice de l’étude La grande hospitalité médiévale, 1150-1350.

A la fin du premier millénaire, apparaît une amélioration des conditions de vie en milieu rural, qui entraîne une augmentation de la population en Occident. Une hausse démographique qui aura des répercussions sur le deuxième millénaire.

Toutefois, même si les conditions de vie se sont améliorées, il y a beaucoup de pauvreté qui pousse les paysans à prendre la route. Et pas qu’eux ! On retrouve énormément de monde sur les chemins : marchands, pèlerins… Il faut donc des lieux pour les accueillir.