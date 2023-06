L’hospitalisation à domicile remboursée par l’Inami à partir du 1er juillet

Les patients auront la possibilité de recevoir leur chimiothérapie ou leur traitement antibiotique de longue durée par intraveineuse à domicile à partir du 1er juillet prochain, a indiqué le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. "Il s’agit d’une étape importante du changement de culture que nous amenons dans les soins de santé", souligne Sandrine Daoud, porte-parole du cabinet.

L’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) a approuvé une convention finançant l’hospitalisation à domicile pour l’oncologie et l’antibiothérapie. Le choix de recevoir son traitement à la maison n’entraînera dès lors pas de surcoûts par rapport à l’hospitalisation traditionnelle pour les malades. "Cela correspond au souhait de nombreux patients qui préfèrent être soignés autant que possible dans leur environnement familier et à proximité de leurs proches", note Sandrine Daoud.