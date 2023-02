L’horloge de l’église de Harre renaît de ses cendres

Dans le joli petit village de la commune de Manhay l’horloge de l’église Saint-Hubert était devenue muette et ne donnait plus l’heure depuis, pratiquement, plus d’un siècle ! Une situation un peu triste quand on sait que les horloges des églises sont un point de repère pour les habitants.

C’est monsieur Pierre-Emmanuel Gillard, le Président du Royal Syndicat d’Initiative de la commune de Manhay qui, après avoir vu l’horloge, a décidé de la faire restaurer par les missions de préservation et de sauvegarde du patrimoine.