L'HoReCa a du mal à recruter : "il y a une véritable professionnalisation du secteur qui est nécessaire"

Face à cette série de problèmes, le secteur doit-il se réinventer ? Selon Thierry Neyens, il faut prendre un peu de hauteur. "Il faut partager les trucs et astuces, les bonnes pratiques entre confrères, entre collègues et la fédération est là aussi pour donner un petit peu l’input, et organiser et coordonner ces réflexions".

Il y a aussi, dit-il, une nécessité d’analyser l’ensemble des coups afin d’envisager des solutions pour les réduire. Cela concerne l’énergie, mais aussi la politique d’achat. "Et donc on ne peut plus s’improviser restaurateur, cafetier, hôtelier, comme ça a pu être fait il y a quelques dizaines d’années, en étant autodidacte. Mais il y a une véritable professionnalisation du secteur qui est nécessaire et la gestion est primordiale."