L’horaire d’Union-RWDM pose question : "Si cela avait été le derby des Flandres, il ne se jouait pas à 18h"

Un derby entre l’Union Saint-Gilloise et du RWDM en D1. Cela fait 50 ans que les supporters des deux clubs attendent ce moment. Le match a été programmé le jeudi 28 septembre… à 18h. L’heure du match fâche les supporters qui ont clairement exprimé leur mécontentement. Les journalistes et consultants de La Tribune partagent leurs avis : cette programmation "gâche la fête".



"Avec les bouchons à Bruxelles, comment les gens qui travaillent vont faire pour arriver (au stade)", s’interroge Marc Wilmots. "Un derby doit être une fête. Et là, on l’empêche un petit peu".



"Il y a en plus le combi-car pour les supporters de l’Union avec un rendez-vous à 16h au Parc Duden. Les gens doivent prendre congé pour voir un match de foot. Cela devait s’imposer comme un match de week-end", embraie Stephan Streker. "Je me suis renseigné. L’Union et Molembeek tiennent le même discours. Ils ne sont pas du tout d’accord. La dernière demande – retarder le coup d’envoi à 19h30 – a été refusée par une personne : Nils Van Brantegem, le responsable du calendrier de l’Union belge. Cela a été mal pensé et je pense qu’il y a encore moyen d’agir. Eleven-DaZN, le diffuseur, est ouvert à changer cela".



Et Philippe Albert de conclure : "si cela avait été le derby des Flandres, il ne se jouait pas à 18h. Un Bruges-La Gantoise, on ne le mettait pas à 18h".



Pour ne pas créer de "précédent", la Pro League refuse de céder face à la pression des supporters. Sauf retournement de situation, le match aura donc bien lieu à l'horaire initialement prévu.