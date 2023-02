L’hôpital sous les projecteurs dans une pièce de théâtre et une expo photo à Tournai

La pandémie du covid et le confinement auront marqué durablement notre société. Les vagues de malades ont fait lumière sur les diverses problématiques traversées par les centres hospitaliers entre manque de moyens et surmenages. Pour illustrer les difficultés des soignants et honorer leur travail, le Centre Hospitalier de Wallonie picarde (CHwapi) et la Maison de la Culture de Tournai s’associent et présentent une pièce de théâtre et une exposition photo sur cette thématique.

Robert Job, est photojournaliste, diplômé de l’IHECS, il a travaillé pour d’éminents médias internationaux et a obtenu de nombreux prix pour son reportage effectué sur le covid en soins palliatifs en 2020. Dans la même lignée, il capture dans cette nouvelle exposition "Regarder voir l’hôpital", le travail hospitalier et les difficultés qui lui sont liées. En étroite collaboration avec le CHwapi, il dresse le portrait de ceux qui nous aident à guérir, illustre leurs différents métiers. L’exposition est à découvrir jusqu’au 4 mars dans le hall de l’hôpital et du 6 au 19 mars à la Maison de la Culture de Tournai.

En parallèle, la pièce Urgence sera présentée les 7 et 8 mars. Réalisation de la Compagnie Adoc, adepte du théâtre documentaire, elle conte l’histoire de ces hommes et femmes qui font nuit et jour fonctionner les hôpitaux. Elle leur donne de la voix, et tente de les faire entendre. Urgence nous parle de leur fatigue, de leurs déceptions face aux différentes politiques budgétaires, aux manques de moyens et de personnel. Pour débattre de ces questions, l’équipe artistique sera également présente après le spectacle pour un bord de scène.