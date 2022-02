L’hôpital royal militaire prêt pour accueillir des grands brûlés venant d’Ukraine

Pour le directeur de l’hôpital royal militaire, le colonel Carlos de Vaulx de Champion, cette réponse médicale est l’expression de la solidarité nationale et internationale : "il s’agit d’accueillir tant des civils que des militaires ainsi que leurs accompagnants et d’apporter dans un souci d’humanité la meilleure réponse possible".

Parallèlement dans ses missions plus traditionnelles, l’Hôpital militaire vient de faire passer des tests d’aptitude à des centaines de militaires susceptibles de devoir se déployer dans les pays limitrophes de l’Ukraine, membres de l’OTAN.