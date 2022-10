L’Hôpital Notre-Dame à la Rose accueille l’exposition d'art contemporain de l'artiste NANDRE

Au 13e siècle, à la mort de son riche mari, Alix de Rosoit créé l’Hôpital Notre-Dame à la Rose pour accueillir les plus pauvres. C’est l’un des plus anciens hôpitaux d’Europe. Aujourd’hui, l’ancien hospice-couvent a pris congé de ses fonctions guérisseuses depuis longtemps, mais ses fondations restent le témoignage de la médecine moyenâgeuse. Dans ses longs couloirs, si les visiteurs sont plongés dans le passé, un élément les ramène immédiatement dans le présent : l’art contemporain.

En effet, en ce moment, le lieu accueille ALLEGORIA, une exposition d’Art contemporain de l’artiste française NANDRE. Née en 1951, la plasticienne diplômée des Beaux-Arts travaille principalement avec le noir et blanc, sa manière d’aller à l’essentiel. Si son travail est particulièrement éclectique, elle porte une affection particulière au volume, avec lequel elle joue tant par la peinture, la broderie ou l’encre.

Nandre, c’est une artiste – univers. Elle peut déployer une palette étourdissante de talents et la multiplicité des techniques répond à une infinité de thèmes qui dessinent un imaginaire si foisonnant qu’il en demeure insaisissable, au sens où il ne se prête à aucune énumération et, surtout, à aucune classification.

Jean-François Pontégnie auteur du catalogue " ALLEGORIA ".

En effet, difficile de tracer un fil rouge entre les créations de l’artiste qui assume ses ruptures et ses continuités. Pour apprécier son travail il faudrait accepter de se perdre… Les sujets abordés sont particulièrement variés : " Franchir la nuit " installation constituée de 50 têtes fichées dépeint la migration et la mer. Plus loin, des visages à la bouche barrée interpellent sur la liberté d’expression. Au cours du parcours des sujets plus simples, plus doux, s’immiscent. À l’image des 18 bustes en tissus exposés dans le Quartier de Monseigneur qui composent un hommage à ses deux grands-mères.

Informations pratiques

Jusqu’au 28 février 2023

Hôpital Notre-Dame à la Rose

Place Alix de Rosoit, 7860 Lessines