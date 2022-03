L’Hôpital de La Citadelle ouvre un Centre du bien vieillir

Se préparer à bien vieillir et mettre toutes les chances de son côté pour déceler des problèmes éventuels latents ou à venir, c’est l’objectif du "Centre du bien vieillir " qui ouvre ce lundi 21 mars à l’Hôpital de la Citadelle.

Inspiré du projet français de l’hôpital Henri Mondor à Créteil, pionnier en la matière, le "Centre du bien vieillir" qu’ouvre l’Hôpital de la Citadelle s’adresse aux personnes âgées de 55 à 74 ans et poursuit un objectif préventif.

Le Dr Emmanuelle Warzée est à l’initiative de ce projet. "On vit de plus en plus vieux et on souhaite vieillir le mieux possible, en gardant toute sa tête, en préservant sa mobilité ainsi qu’une vie sociale de qualité. Par la pratique régulière d’une activité physique, d’un régime alimentaire adapté et par la gestion du stress on peut vraiment avoir un impact sur les différentes dimensions qui conditionnent la qualité de vie lors du vieillissement."

Les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous, sur base volontaire ou à la demande du médecin traitant, doivent au préalable remplir un questionnaire médical qui permet notamment de réaliser une anamnèse complète concernant les antécédents médicaux et chirurgicaux. " On s’informe aussi des médicaments qui sont pris au quotidien, des suivis éventuellement en cours au niveau cardiologique, ORL, ophtalmologique etc. et on s’intéresse également à tout ce qui concerne la mémoire, l’attention mais aussi à la manière dont les personnes conçoivent un vieillissement réussi" poursuit Emmanuelle Warzée.

Ce questionnaire permettra d’établir une journée personnalisée durant laquelle plusieurs consultations et examens médicaux et paramédicaux seront réalisés. Un mois après celle-ci, une nouvelle consultation permettra alors d’exposer les résultats de ces examens et de faire les recommandations nécessaires.

Un espace "lounge" spécialement dédié à ces patients sera installé au rez-de-chaussée de la Citadelle. Entre deux consultations, ceux-ci pourront ainsi se reposer, prendre un café ou encore bouquiner afin que cette journée se déroule le plus agréablement possible.