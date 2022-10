L’hôpital de Jolimont va faire peau neuve d’ici 2030

C’est décidé. Le réseau hospitalier HELORA (1) a décidé de construire un nouvel hôpital à La Louvière. Il sera implanté sur le site des anciens Laminoirs de Longtain. Il permettra d’y accueillir les activités du pôle hospitalier Jolimont qui, à la fin du premier semestre 2023 fusionnera avec le CHU Ambroise Paré de Mons, et peut-être plus tard, avec le CHU Tivoli.

Entre rénovation et construction d’un nouvel hôpital, le réseau HELORA a choisi. Pour son site de Jolimont, la décision a été d’investir une friche industrielle située à proximité, à savoir un terrain d’une superficie de 12 hectares anciennement occupé par les Laminoirs de Longtain qui ont définitivement fermé leurs portes en 2016. Depuis, le site a été dépollué par la Spaque, chargée d’assainir et de valoriser des sites industriels désaffectés. Si la première pierre ne sera que d’ici trois au plus tôt, le terrain vient d’être inauguré.

Pour Stéphan Mercier, le directeur général du groupe Jolimont, il s’agissait d’une véritable opportunité. "Construire un nouvel hôpital plutôt que rénover le site de Jolimont était la seule option raisonnable. Il nous fallait idéalement un site d’au moins huit hectares. Ici, nous avons pu en acheter douze. L’objectif est d’avoir un bâtiment qui soit extrêmement sobre dans sa consommation énergétique grâce notamment à des matériaux innovants, sobre aussi dans son empreinte pour sa construction".

Le réseau HELORA reconnaît que les institutions hospitalières sont des entités émettant généralement de grandes quantités de carbone. Avec ce projet, il espère contribuer durablement au projet de la Cité des Loups d’essayer d’atteindre un objectif zéro carbone à l’horizon 2030. L’occasion de rappeler que La Louvière est la seule ville wallonne à avoir été sélectionnée par l’Europe.

Une localisation idéale

Avantage non négligeable, le futur hôpital sera facile d’accès puisqu’il sera desservi par le boulevard urbain de l’Est de la ville de La Louvière mais aussi par l’autoroute A501. Mais la volonté est aussi de reconnecter entre eux les différents quartiers qui, du temps des Laminoirs de Longtain, étaient privés de liaisons entre eux comme l’explique Olivier Lequenne, directeur développement et innovation au sein du groupe Jolimont. "Il nous a paru important de pouvoir d’emblée coloniser le site et le rendre à nouveau accessible à la population. C’est un site situé au cœur de différents quartiers de La Louvière et une fois que l’hôpital sera construit, le site continuera à être un lieu de passage". Cinq points d’entrée seront créés à cet effet.

L’aménagement d’une coulée verte

En attendant le début des travaux dont le coût est estimé à plus de 200 millions, le site de Longtain est déjà en cours d’aménagement. L’objectif est de permettre aux riverains de partager et profiter de l’espace. Le terrain offre un réel potentiel paysager et environnemental grâce notamment à la présence toute proche d’un massif boisé et d’une rivière qui vient du Parc de Jolimont.

La volonté affichée est de littéralement créer une coulée verte, une promenade plutôt qu’un parc qui permette aux riverains de bénéficier d’un espace semi-rural. Il est prévu de conserver des platanes cinquantenaires mais aussi de semer pour créer une sorte de pépinière comme l’explique Christophe Spehar, paysagiste au sein de l’agence Reliefs : "Nous allons d’une part utiliser des plantes pour terminer la dépollution du site en fixant les poussières et traitant les eaux de ruissellement. Mais l’idée est de semer abondamment toute une série de plantes. Elles seront, en fonction de leur développement, mises non seulement à la disposition de la commune pour l’aménagement des espaces verts mais ce sera aussi une pépinière où les riverains pourront venir se servir".

À l’occasion de l’inauguration du terrain, le personnel de l’hôpital de Jolimont a été invité symboliquement à semer les premières graines de cette future pépinière géante. À noter que le projet prévoit également de rendre au site ses fonctions récréatives et sportives. Le terrain de football va être restauré, un parcours santé sera aménagé de même qu’une plaine de jeux et des terrains de pétanque.

(1) Le réseau HELORA comprend 8 sites hospitaliers implantés dans la région de Mons, du Borinage, du Centre, de l’Ouest du Brabant wallon et de la Thudinie. Cela représente un total de 2876 lits et places et un bassin de soins de quelque 755.000 habitants, répartis sur 42 communes.