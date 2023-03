L’homophobie continue de faire des ravages sur tous les continents

La dernière partie de ce documentaire est quant à elle consacrée à la problématique des thérapies de conversion. Ces stages supposés "guérir" ses participants de leur homosexualité sont effectivement nombreux aux États-Unis, toutefois il est difficile d’obtenir des informations sur ce qu’il s’y passe réellement. Toutes les organisations qu’elle a contactées ayant refusé de lui accorder une autorisation de tournage, Michaëlle Gagnet a donc chargé le journaliste Félicien Cassan de s’infiltrer au sein de l’une d’elles. Pendant trois jours, il a ainsi pu filmer les méthodes employées dans ces camps grâce à une caméra cachée dans sa chemise.

"Ces soi-disant "thérapies de conversion" sont pensées pour vous briser. Voir la souffrance des autres participants, qui souhaitent plus que tout ne plus être homosexuels, c’est difficile. Certains ont vécu des histoires atroces et viennent là au lieu de suivre une vraie psychothérapie, c’est d’une grande tristesse" raconte-t-il à l’issue de cette expérience à un journaliste du site 20minutes.fr.

Que ce soit en Europe, en Afrique ou aux États-Unis, ce documentaire fait ainsi ressortir un constat clair : la lutte pour les droits des LGBT est loin d’être arrivée à son terme.

"Homophobie dans le monde : aux racines de la haine" à voir ce dimanche 19 mars à 21h30 sur La Trois.