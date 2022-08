L’homme suspecté d’avoir la variole du singe dans le métro de Madrid dément la rumeur

La photographie montrant les jambes d’un homme couvertes de boutons dans le métro de Madrid, indiquant qu’il était infecté par la variole du singe, est devenue virale sur les réseaux sociaux et a été largement reprise dans la presse belge et internationale. Cependant, l’homme pris en photo a affirmé auprès d’un média espagnol ne pas être atteint de la variole du singe mais de neurofibromatose, une maladie génétique et non-contagieuse.