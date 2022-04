L'homme qui a séquestré et agressé sexuellement deux enfants à La Calamine condamné à 10 ans de prison

Le tribunal correctionnel d'Eupen a condamné, mercredi, un habitant de La Calamine à une peine de 10 ans de prison assortie d'une mise à disposition du tribunal d'application des peines pour une durée de 15 ans.

Le quadragénaire a été reconnu coupable d'enlèvement, d'agression sexuelle et de coups et blessures volontaires sur des enfants de son voisinage, âgés de 4 et 6 ans. Les faits se sont déroulés le 16 octobre 2021 dans le quartier de Brandehövel à La Calamine. Ce jour-là, un frère et une sœur qui jouaient dans le quartier avaient disparu. Après plus d'une heure trente de recherche, ils avaient été retrouvés chez un habitant du quartier.