L’homme qui a embouti la porte d’un commissariat à Laeken a été placé sous mandat d’arrêt

L’homme qui a embouti la porte d’un commissariat de police à Laeken dimanche a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles. Il est inculpé pour destruction de bien immobilier public.

Un individu âgé de 35 ans, qui se trouvait au volant d’une voiture, a percuté la porte d’entrée du commissariat de police de l’avenue Houba de Strooper à Laeken, dimanche en fin d’après-midi. Le conducteur a été interpellé et auditionné. "D’après ses premières déclarations, il aurait des problèmes psychologiques et ses actions ne seraient pas spécifiquement dirigées contre la police", a indiqué dimanche soir le parquet de Bruxelles. Il n’est en effet pas connu comme un potentiel terroriste. Après avoir roulé sur le parking du commissariat, l’homme a embouti la porte d’entrée en marche arrière. La porte est détruite, mais il n’y a pas eu de blessé. Le parquet a ordonné divers devoirs d’enquête, notamment l’analyse d’images de caméras de vidéo-surveillance, ainsi que la désignation d’un expert automobile et l’intervention du laboratoire de la police judiciaire fédérale. Mardi, le parquet a également requis une expertise psychiatrique du suspect.