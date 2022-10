L’homme-papillon : connaissez-vous cette créature qui a terrifié une ville américaine dans les années 1960 ?

L’homme-papillon, une créature ailée aux yeux rouges a terrorisé une ville de Virginie occidentale pendant les années 1960. Un fait qui a attiré la presse et qui a inspiré le film La prophétie des ombres en 2002.

Le 13 novembre 1966, 4 jeunes gens originaires de Point Pleasant, une ville de Virginie occidentale aux Etats-Unis, décident d’aller flâner le soir dans un lieu appelé 'le dépôt TNT'. Il s’agit de bâtiments abandonnés qui appartenaient à l’armée et qui sont situés en dehors de la ville. Les adolescents de la région ont pris l’habitude de s’y réunir le soir.

Nos 4 jeunes arrivent sur le site vers 23h30, tout est désert. Soudainement, les phares de la voiture éclairent sur le chemin, une créature bizarre et horrible. Elle faisait selon les témoins, deux mètres de haut, possédait une fourrure sombre ou des plumes. Elle se tenait debout sur deux grandes jambes musclées, mais elle ne possédait pas de bras ! A la place, la créature avait deux grandes ailes repliées.

Mais le plus effrayant, ce sont ses deux grands yeux rouges globuleux, qui semblent avoir un pouvoir hypnotique…

Le conducteur paniqué redémarre en trombe, et fait demi-tour pour rejoindre le plus vite possible la route 62 vers Point Pleasant. Mais les jeunes gens traumatisés voient alors à travers le pare-brise, la créature ailée debout sur un monticule de terre. Elle déploie ses ailes gigantesques, décolle et poursuit la voiture avec une vitesse incroyable.

Le plus étonnant dans cette histoire surréaliste, c’est que ces jeunes vont directement se rendre au bureau du shérif pour raconter leur histoire abracadabrante… Et le shérif va les prendre au sérieux ! En effet, il connait ces adolescents et il est persuadé qu’ils sont incapables d’avoir monté ce genre de canular.

La presse locale va baptiser la créature le 'Mothman' qu’on peut traduire par homme-phalène ou homme-papillon.

Et à partir de ce moment-là, de nombreux autres habitants de Point-Pleasant vont également affirmer qu’ils ont vu ou qu’ils ont rencontré le Mothman…