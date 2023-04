L’homme et la femme les plus riches au monde sont français, une première historique qui relance le débat sur la taxation des nantis y compris en Belgique

En période de crise, mieux vaut pas crier sur les toits que tout va bien pour soi et encore moins quand on est riche. Mais dans une société de transparence absolue, il est parfois impossible d’échapper au rouleau compresseur des médias. C’est le cas cette semaine en France, puisque pour la première fois dans l’histoire du magazine américain Forbes pour l’édition 2023, magazine qui calcule minute par minute les fortunes de ce monde, au classement mondial vous avez deux Français en tête. D’un côté, l’homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, le patron de LVMH, donc le géant mondial du luxe, avec une fortune estimée par le magazine Forbes à 211 milliards de dollars. Et puis de l’autre, vous avez Françoise Bettencourt Mayer, l’héritière de L’Oréal, qui est donc pour la troisième fois consécutive la femme la plus riche du monde, avec une fortune estimée à 80 milliards de dollars.

Et comme toujours dans ces cas-là, vous avez les réseaux sociaux qui se déchaînent. Les uns disent ou écrivent que pendant ce temps-là, nous avons 11 millions de pauvres. Et puis d’autres font un rapide calcul et voudraient juste taxer ces riches d’un ou 2% chaque année pour résoudre tous les maux de la France, tous les déficits. Même le problème de la retraite en France serait réglé d’un coup de rabot fiscal. Et puis d’autres encore, comme Mélenchon, nous disent qu’avoir sur le sol français ou européen l’homme le plus riche du monde c’est une offense. Car je le cite selon lui, ''les riches sont responsables du malheur des pauvres'' et ‘'accumuler de l’argent, c’est immoral, puisque ce qui est accumulé, c’est ce qu’on a pris aux autres''. Bref, vous l’avez compris, en France mais également en Belgique francophone, les riches n’ont pas bonne presse, encore moins évidemment en période de crise...