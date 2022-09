"L'homme en blanc", une chanson sur le pape, qui est une sorte de reggae du Nord-Pas-de-Calais mâtiné de lambada Justin Bridou…

On poursuit : " Il embrasse les enfants que la foule lui tend "…

Ici, Pierre Bachelet fait la description d’un rituel nomade que Jean-Paul II va mettre en place : embrasser le sol en arrivant, embrasser les enfants qu’on lui tend… Il décrit une scénographie nouvelle qui va jusqu’à la protection de la personne du pape quand il chante : " Et même le plexiglas, à l’épreuve des balles, ne le sépare pas des foules qui dévalent "… En référence à cette protection qu’on installe après la tentative d’assassinat du pape en 1981 par Mehmet Ali Agca. On parle de foule qui dévale, on parle de marée, on insiste : " Son parcours est rempli par des millions de gens. Dieu que la place est noire quand on le voit si blanc "… Et quand il dit " les mots qu’il prononce dans les hauts parleurs ", il fait un portrait assez juste de ce que Jean-Paul II était justement : une rock star.

Le tout à l’aide d’une poésie bringuebalante : " Dieu que la terre est rouge quand on le voit si blanc "… il utilise " la terre est rouge " pour nous rappeler combien notre monde est blessé, ensanglanté.

Par transparence, cette chanson sur le Saint-Père qu’est " L’homme en blanc " peut aussi être lue comme un hommage inconscient à son propre père. Un homme très important dans la vie de Bachelet puisque c’est lui qui lui a communiqué sa foi. Et il s’y connaissait en blancheur puisqu’il était représentant en machines de buanderies et de blanchisseries… Une fois de plus, les chansons nous disent ce que leurs interprètes ne veulent pas nous dire…

Écoutez "L'homme en blanc" de Pierre Bachelet :