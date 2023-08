L’homme des glaces Ötzi avait une peau foncée et une calvitie prononcée

L’homme préhistorique des glaces Ötzi avait une peau plus foncée que supposé jusqu’à présent et probablement une calvitie avancée, selon une étude publiée mercredi par l’Institut Max Planck d’anthropologie de Leipzig.

L’analyse du génome de la plus célèbre momie d’Europe, âgée de plus de 5000 ans, établit par ailleurs que ses ancêtres étaient originaires d’Anatolie, ajoute l’institut allemand, qui a réalisé l’étude en collaboration avec l’Institut de recherche sur les momies Eurac à Bolzano, en Italie. En tant qu’homme mûr, son âge au moment de sa mort étant évalué à environ 45 ans, Ötzi n’avait probablement plus de longs et épais cheveux, mais une chevelure très clairsemée. Ses gènes montrent une prédisposition à la calvitie, ce qui pourrait aussi expliquer "pourquoi on n’a trouvé presque aucun cheveu sur la momie", explique le coauteur du rapport, Albert Zink, de l’institut Eurac.

En outre, les chercheurs pensaient jusqu’à présent que la peau de la momie s’était assombrie pendant son stockage dans la glace. Mais il est probable qu’il s’agisse "en grande partie de la couleur originale de la peau d’Ötzi", a estimé Zink. Son génome avait déjà été décrypté en 2012, mais les chercheurs ont utilisé des méthodes de séquençage améliorées permettant d’affiner l’analyse, selon l’étude.