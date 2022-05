L’homme derrière le joueur : le biographe officiel de Roger Federer dévoile les qualités qui ont bâti sa légende

Avec 103 titres en ATP dont 20 tournois du Grand Chelem, 6 Masters et 28 Masters 1000 et une cascade de records, Roger Federer est devenu un dieu vivant du tennis. Mais quelles qualités distinguent le Suisse de ses nombreux adversaires sur ses 24 années de parcours professionnel ? Christopher Clarey les résume en un mot : l’élégance.

Son mythe ne s’est pas bâti que sur la finesse de son jeu et sur sa classe sur et en dehors du court. En discutant avec beaucoup de personnes de son entourage et d’autres observateurs, le biographe pointe aussi un caractère très différent du reste du circuit ATP. "Il a énormément d’intelligence émotionnelle et d’empathie. C’est vraiment très marquant. J’ai couvert le sport pendant 25-30 ans et c’est assez rare de voir les sportifs de haut niveau qui ne restent pas enfermés sur eux-mêmes. Roger est toujours en train de regarder les gens de l’extérieur et de ressentir les ondes dans les pièces, dans les interviews. C’est assez rare je crois" analyse-t-il. "Il transmet tout cela, même s’il a une zénitude quand il joue avec un peu un masque acquis avec les années, c’est quelqu’un capable de communiquer ses émotions. On l’a souvent vu vulnérable dans les grands matchs".

Dans Roger Federer, le journaliste américain constate que le joueur de 40 ans est à la fois un très bon gagnant et un très bon perdant. Pourtant, ce ne fut pas toujours le cas, ce qui démontre aussi la grande maturité du joueur. "Au début il était très colérique sur le court, il avait beaucoup de problèmes pour contrôler ses émotions pendant les matchs. Vous regardez des vidéos de lui en 1999 à Roland Garros ou au début de sa carrière, les raquettes volent. Tout le chemin qu’il a fait est une grande partie du livre : comment il a réussi à se dominer".

La preuve : dans la vraie vie, l’ancien n° 1 mondial aime plaisanter et peu se concentrer très facilement. "James Blake était en train de parler immobilier avec lui à Indian Wells juste avant un match… et deux minutes plus tard il est un tueur sur le court".