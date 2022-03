"L'homme déconstruit" : mythe ou réalité ?

Du côté des hommes, le concept ne semble pas inconnu non plus puisqu'ils sont 54% à se déclarer "déconstruits" et 57% à souhaiter le devenir, précise le sondage. Mais ce pourcentage varie fortement selon l'âge, la classe sociale et les opinons politiques.

À titre d'exemple, deux tiers des hommes sondés ne voient pas d'inconvénient au fait de vivre en couple avec une femme qui gagne mieux sa vie, de prendre un congé parental pour permettre à leur compagne de travailler (80%) ou encore de vivre avec une femme qui effectuerait moins de tâches ménagères qu'eux (80%).