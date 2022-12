"L'homme de nos vies" : une série addictive sur un "arnacœur" sans scrupule

Le comédien belge, expatrié à Paris depuis de nombreuses années, se voit souvent attribuer des rôles de séducteur. On pense indéniablement à Raymond l'éternel dragueur dans Le Bureau des Légendes, ou à Matteo dans Infidèle, le remake français de Docteur Foster. Même si sa carrière ne se limite pas à ça, Zaccaï reconnait aimer se glisser dans ce type de personnage : "J'aime bien jouer, dans le sens le plus large du terme. C'est amusant de jouer un séducteur en règle générale, et moi j'étais très fan de Hugh Grant, j'aime bien la comédie romantique". Mais le comédien prévient : "Ici ce n'est pas une comédie romantique : au début, on pourrait se dire que c'est juste un séducteur, et puis ça glisse, ça glisse, et on se rend compte que le mec est louche".