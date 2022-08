L'homme a-t-il vraiment marché sur la Lune il y a 50 ans? Certains sont sceptiques…

Pour nos collègues du Monde, ces observations conduisent Bill Kaysing à prétendre que ces images ont été tournées dans une base militaire secrète dans le désert du Nevada, avec des effets spéciaux d’Hollywood, comme ceux du film "2001 : l’Odyssée de l’espace" de Stanley Kubrick, d’ailleurs soupçonné d’avoir collaboré avec la NASA.

Le réseau de télévision américain Fox perpétue ce scepticisme en présentant le documentaire "Théorie du complot : avons-nous marché sur la Lune ?" (Conspiracy Theory : Did We Land on the Moon ?), de Craig Tipley. Celui-ci met en images les arguments de M. Kaysing pour un nouveau public, plus large. Diffusé à deux reprises devant 15 millions de téléspectateurs en 2001, il avait accru la proportion de "sceptiques", passée de 11% à 20%, selon un sondage de la Fox.

Mais c’est grâce à Internet que les thèses niant la réalité des expéditions lunaires ont réellement pu prendre de l’ampleur. "Les sceptiques, qui auparavant imprimaient des pamphlets et prospectus de manière relativement isolée, ont soudainement pu propager leurs idées dans le monde entier et entrer en contact les uns avec les autres", explique Roger Launius. Aujourd’hui, ces échanges sont d’autant plus faciles avec les réseaux sociaux.