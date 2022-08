"L'Homme à la source" du 06 au 28 août 2022 aux Jardins d'Annevoie

L'Homme à la source aux Jardins d'Annevoie.

Cet été, Tour des Sites met sur pied un spectacle total aux Jardins d’Eau d’Annevoie. Il s’agit d’une grande première dans ces jardins historiques !

L’événement nocturne aura lieu, chaque soir, du 06 au 28 août 2022.

Entre histoire et légende, cette création mettra en scène, dans cet écrin de verdure, différents artistes pluridisciplinaires, soutenus par un gigantesque vidéo-mapping. Le château, situé au cœur de ces jardins d’eau, constituera la toile de fond, le décor féerique de ce show unique.

Par le biais de ce spectacle sur 180°, les organisateurs souhaitent proposer une opération culturelle et touristique majeure en invitant le tout grand public à (re)découvrir la région et l’écrin de verdure que constitue ces somptueux Jardins d’Eau d’Annevoie. Prévu chaque soir, aux alentours de 22h00, " L’Homme à la source " sera le spectacle incontournable de cet été.



Charles-Alexis de Montpellier (1717 – 1807) a consacré sa vie à imaginer, dessiner, créer et construire, avec passion, ses jardins d’eau. C’est l’œuvre de sa vie ! Un mariage entre son inventivité artistique et son génie hydraulique.

Mais qui est cet homme, caché dans son château au cœur des jardins d’eau parmi les plus beaux d’Europe ? Derrière ce personnage illustre se dissimule une personnalité bien plus mystérieuse, influencée par des éléments énigmatiques…

En cette fin de XVIIIe siècle marqué par les croyances, la vie de Charles-Alexis suscite toutes les interrogations, surtout au sein de sa famille…