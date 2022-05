L’homme à la moto d’Edith Piaf, chanteuse de rock

Dans sa chronique Dans l’air du temps, Réal Siellez vous propose une balade décoiffante à moto, avec la chanson L’homme à la moto d’une certaine Edith Piaf.

Virilité et mort au tournant… Cette chanson raconte l’histoire d’un homme qui largue sa Marie-Lou. Cette dernière l’implore, il démarre et se fait percuter violemment par un train.

Le héros de la chanson, c’est la moto, mythologie érotique et engin de danger, un arcane majeur de la chanson francophone, que ce soit la Harley Davidson de Brigitte Bardot ou de Dani, ou la moto du "Chef de la bande" de Frank Alamo.

Toutes ces chansons mettent en scène la portée du sensuel pleine de désir de la bête motorisée sauvagement enfourchée.

En ce qui concerne L’homme à la moto, il s’agit d’une adaptation d’une chanson américaine aux airs de musique de film…

Black Denim Trousers and Motocycle Boots, sorti en 1955 et interprété par "The Cheers". Et là aussi, la mort est au tournant… Ce titre est Jerry Leiber et Mike Stoller, les faiseurs de tubes les plus en vue des années 50, grands fournisseurs d’Elvis Presley.

L’instrumentation se veut plus western, il y a un parallèle très clair à faire entre le blouson noir des années 50 et le gangster de l’ouest sauvage sur son cheval… Et à nouveau, ces figures viriles ne viennent pas de nulle part puisque la chanson est inspirée d’un film sorti deux ans plus tôt avec Marlon Brando en tête de gondole, "The Wild one", en français "L’équipée sauvage"… L’inspiration de la fureur du titre originel.

L’homme à la moto de Piaf, sorti en 1956, est la première adaptation d’une chanson rock américaine en français… Edith Piaf, chanteuse de rock…

"L’homme à la moto" de Jerry Leiber et Miker Stoller, traduit en français par Jean Dréjac, par Edith Piaf, c’était dans l’air du temps, ça l’est toujours.