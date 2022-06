" L'homme à l’envers ", un film adapté du roman de Fred Vargas

Découvrez ce film réalisé par Josée Dayand’après le livre de l’autrice, Fred Vargas.

Les loups sont de retour dans le Mercantour et ça ne plait pas du tout aux bergers. Plusieurs de leurs brebis sont retrouvées égorgées. Il n’y a aucun doute : ce sont les loups qui sont les responsables. Les bergers sont sur le qui-vive. Mais quelque chose les intrigue : c’est la taille de ces morsures. Plusieurs habitants pensent à un loup garou. Qu’un Canadien spécialisé dans la défense des ours au Canada vienne sur place afin d’observer les loups ne plait pas forcément aux gens du village. Cet homme s‘incruste un peu trop et agace les locaux. Mais il s’est pris d’affection pour les loups. De plus, il y a la jolie et déjantée Camille dont les bras le retiennent un peu, Camille dont le livre de chevet est un catalogue d'outillage professionnel et qui, selon la demande, exerce le métier de plombier ou de musicienne. A Paris, le commissaire Adamsberg suit l’affaire de très près, lui qui, plus jeune, a beaucoup côtoyé les loups chez son grand-père. De retour dans le Mercantour, il retrouve Camille avec qui il a eu une histoire d’amour assez compliquée… Mais Adamsberg sait très bien que cela risque d’empirer, que ces soi-disant loups ne vont pas se contenter d’attaquer des brebis… Les événements vont lui donner raison…

" L’homme à l’envers ", un film à voir le mercredi 29 juin à 20h35 sur La Trois.